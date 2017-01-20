Sokak Hayvanları ve Yaban Hayvanları Bozüyük Belediyesi'nin Koruması Altında

Bozüyük Belediyesi soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını ve yaban hayvanlarıyla ilgili koruma çalışmalarını sürdürüyor.



Yapılan açıklamaya göre; ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen mama ve su kaplarının düzenli olarak dolumunu yapıyor, kuşlara yem bırakıyor, yaban hayvanlarına da buğday ve ekmek bırakıyor. Yapılan bu çalışma ile zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının ve yaban hayvanlarının aç kalmalarına engel olunuyor.



İlçe genelinde Yeşilkent Mahallesi hastane önüne, 4 Eylül Gençlik Parkı'na, Cumhuriyet Meydanı'na, Yenidoğan Mahalle Konağı yanına, Yeni Mahalle Konağı Parkı'na, Aşevi yanına, Yeni Mahalle'de Güvercin Sevenler Derneği yanına yerleştirilen mama ve su kapları, belediye ekipleri tarafından dolduruluyor. Düzenli olarak devam edecek olan bu çalışmalar ile yardıma muhtaç olan sokak hayvanlarının kış aylarını rahat geçirmeleri hedefleniyor. Ayrıca kış şartlarında doğada yaşamlarını sürdüren kuşları beslemek için de, ilçenin muhtelif noktalarına yem bırakılırken havaların birden soğuması ve başlayan kar yağışı ile birlikte yaban hayvanlarının da aç kalmaması amacıyla Kent Ormanı'na ve ormanlık alanlara buğday ile ekmek bırakıldı. - BİLECİK