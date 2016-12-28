Sokak Hayvanları Sahipsiz Kalmadı

Türkiye'nin her yerindeki yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına kucak açan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl yüzlerce hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını da sağlıyor. Sokaklardan toplandıktan sonra kısırlaştırılan, aşı ve tedavisi yapılan hayvanların bir kısmını doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da yeni sıcak yuvalara kavuşturuluyor. 2016 yılında merkeze getirilen 444 hayvan sahiplendirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl sokaklardan yüzlerce kedi ve köpek toplanıp Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getiriliyor. Doğum günü hediyesi, karne hediyesi veya geçici bir hevesin giderilmesi için fazla düşünülmeden petshoplardan alınan bu hayvanlar maalesef ki bir süre sonra sokaklara terk ediliyor. Sıcak bir yuvada sevilip ilgi görmeye alışmış bu hayvanlar yalnız kaldıklarında ciddi travmalar yaşıyorlar. Tüm hayvan severleri petshoplardan hayvan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmeye davet ediyorum" dedi.