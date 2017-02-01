Sokak Hayvanları İçin Yemleme İstasyonları Kuruldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını ve kuşları besleyebilmek için yemleme istasyonları oluşturdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 1960'dan sonra en fazla kar yağışına maruz kalan Trabzon'da, sokakta kalan hayvanlar için istasyonlar oluşturulduğu belirtildi.



Valilik parkı, Atapark, Meydan Parkı, Fatih Parkı ve EYOF Parkı'nda oluşturulan yemleme istasyonları ile sokak hayvanları ve kuşların aç kalmalarının önüne geçilmek istendiği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



"Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilemektedir. Bir yandan şehrimizin her noktasında kar mücadelesi aralıksız devam ederken diğer yandan da soğuk kış günlerinde aç kalan serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için yemleme istasyonları oluşturuyoruz ancak sadece belediyelerimizin çabaları bu iş için yeterli olmaz. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanları için soframızdan artan kırıntıları, uygun yer ve kaplar içerisinde hayvanların bulabileceği yerlere koymasını istiyoruz."