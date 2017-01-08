Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Nilüfer ilçesinde, hayvanseverler tarafından kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için yem bırakıldı.



Nilüfer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Dış Sunum Hizmetleri birimi, Kihayko Bursa, Marmarafed ve Bursa Hayvan Hakları Dayanışma Platformu'nun temsilcileriyle Nilüfer'in kırsal bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıttı.



Dondurucu soğuğa rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren göreve başlayan ekipler, yerel hayvan koruma gönüllüleriyle birlikte kırsal mahallelerdeki arazilerde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için belirlenen noktalara 400 kilogram mama bıraktı. Yoğun kar ve buzlanmanın olduğu alanlara belediyeye ait arazi araçlarıyla ulaşan gönüllüler, can dostlara yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşadı.



Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, yaptığı açıklamada, "Bölgemizdeki kedi evleri ve beslenme odaklarına günde ortalama 300 kilogram mama dağıtıyoruz. Zor durumdaki hasta ve yaralı hayvanları da kaloriferli bakımevinde rehabilite ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Sokak hayvanlarının sağlıklı şekilde beslenebilmeleri için kış boyunca çalışmalarına devam edeceklerini belirten Eker, şunları kaydetti:



"Sokakta bulunan canların karınlarını doyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, can dostların soğuk günleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için mücadele ediyor. Gönüllü vatandaşlarımız da çevrelerinde bulunan sokak hayvanlarına mama vererek, kuşlar için ağaçlara ekmek asarak beslenmelerine yardımcı oluyor. Bize destek olan gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."