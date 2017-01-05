Sokak Hayvanları İçin Toplanacaklar

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, sokak hayvanları yararına yemek düzenleyeceklerini söyledi.





EDHAYKO Başkanı Kalender, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının birçok ihtiyacı olduğunu belirtti.





İhtiyaçların karşılanması için mali desteğe ihtiyaçları olduklarını dile getiren Kalender, 28 Ocak Cumartesi günü "can dostlarımız için toplanıyoruz" sloganıyla sokak hayvanları için bir araya geleceklerini kaydetti.



Kalender, tüm hayvanseverleri etkinliklerine katılmaya davet ederek, "Yemeğe katılım bedeli 50 lira. Toplanan paralar hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Özellikle bu olumsuz hava koşullarından can dostlarımızın ihtiyaçları daha çok oluyor. Onlara elimizden geldiği kadar destek olmalıyız. Onun için katılım ne kadar yüksek olur ve ne kadar çok para toplanırsa o kadar iyi." dedi.