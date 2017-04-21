Sokak Hayvanları İçin "Mama Makinesi"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 10 adet sokak hayvanları su ve beslenme odağı makinesi Sandıklı'da bazı noktalarına yerleştirildi.



Sokak hayvanları için su ve mama makinelerinin ilerleyen günlerde Sandıklı'nın değişik noktalarında da hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.



Sandıklı'nın her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirten Belediye Başkanı Mustafa Çöl, belediye olarak gelişen ve değişen teknolojilere de ayak uydurulması gerektiğini söyledi.



Çöl, şöyle devam etti:



"Sandıklı her geçen gün büyüyüp gelişmekte, bu gelişme çağın teknolojisine ayak uydurmakla mümkündür. Bu bağlamda sokak hayvanlarımızın yemek ve su ihtiyacını karşılamak adına başlattığımız bu proje ile plastik şişe ve metal kutular değerlendirilerek sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı karşılanmış olacak."