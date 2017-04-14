Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye tarafından projelendirilen "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Merkezi"nin yapımının devam ettiğini söyledi.



Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin belediye tarafından projelendirildiğini, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından da desteklendiğini belirtti.



Merkezin tamamlanmasının ardından modern bir hizmet verileceğini belirten Saraçoğlu şunları kaydetti:



"Mevcut hayvan barınağının genişletme çalışmaları kapsamında barınağın her iki cephesine istinat duvarları çekilmiş olup, doğal yaşam alanları için tesviye çalışmaları devam etmektedir. Yeni idari bina için gerekli zemin etütleri yapılarak inşaatına başlanılmıştır. Eski idari binanın revizyonuna başlanılmış olup burada 60 öğrencilik seminer salonu ile ameliyathane-hospitilizasyon, muayene odası ve ilaç depoları oluşturulması için çalışmalar sürmektedir. Ayrıca giriş için tuvalet, banyo ve mutfağı bulunan güvenlik kulübesi yapımı da devam etmektedir."



Yeni merkezde sosyal alanlarında olacağını aktaran Saraçoğlu, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki günlerde çocuklarımızın sosyo-kültürel gelişmelerine hız kazandıracak olan açık amfi tiyatro, gezi yolları, bilgilendirme tabelaları, doğal yaşam alanı seyir terasları ve camları için gerekli çalışmalara başlanacak. Hayvan refahının önemi göz önüne alınarak yapılacak olan mevcut bakımevinin ısıtma sistemi, kedi, köpek ve yaban kuşlarının ihtiyaçlarına uygun özellikte yapılacak olan doğal yaşam alanlarının inşaatı devam etmektedir."



Saraçoğlu ayrıca yeni oluşturulacak köpek barınakları için de gerekli fizibilite ve zemin etütlerinin yapılarak hazırlıkların tamamlandığını, inşaat çalışmalarına da önümüzdeki günlerde başlanacağını sözlerine ekledi.