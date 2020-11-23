Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

23.11.2020 07:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:03
Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması sonrası vatandaşlar 23 Kasım günü de sokağa çıkma yasağının devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içi de devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak. Bu saatten sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı akşam sekize kadar dışarıda kalabilecek.

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor. 23 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

Bugün 05.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı sona erdi. Ancak yaş gruplarına göre ek tedbirler uygulamaya devam ediyor.

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