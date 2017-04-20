Şoka Giren Sürücü Gerçeği Hastanede Öğrendi

Şanlıurfa'da kaza yaptıktan sonra şoka giren sürücü, otomobiline çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünü kardeşi zannederek, dakikalarca başında bekledi. Sürücü, şahsın kardeşi olmadığını hastaneye gelen diğer kardeşlerinden öğrendi.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde meydana geldi. Karaköprü istikametinden Eyyübiye istikametine doğru gitmekte olan 38 NU 839 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet K., durakta otobüs bekleyen bir tanıdığını aracına alarak yoluna devam etti. Sürücü, yoldan aldığı tanıdığını Haliliye Belediyesi önünde durarak indirmek istedi.



KAPIYI AÇINCA ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPTI



Otomobile sonradan binen şahıs, kaldırıma yanaşan otomobilden inmek için kapıyı açınca aynı yöne gitmekte olan elektrikli bisiklet, açılan kapıya çarptı. Yere devrilen bisikletin sürücüsü kaldırımda sürüklenerek ağaca çarptıktan sonra durabildi.



KARDEŞİ OLMADIĞINI HASTANEDE ÖĞRENDİ



Şoka giren sürücü otomobilden inerek yerde yatan yaralının yarımına koştu. Yaralının yanına giden Ahmet K., yerde yatanın kardeşi Halil K. olduğunu söyleyerek ikinci bir şoka girdi. Telefonla 112'yi arayan sürücü, ambulans gelene kadar yaralının başında bekledi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken otomobil sürücüsü de otomobile binerek ambulansın peşinden hastaneye gitti.



Hastaneye götürülen yaralının üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayınca, otomobil sürücüsünün kardeşi olduğunu söylemesi üzerine sisteme Halil K. olarak girildi. Kazayı duyan Ahmet K.'nın diğer kardeşleri de hastaneye geldi. Yaralı olanın kendi kardeşleri olduğunu sanan sürücünün diğer kardeşleri, sedyede yatan kişiye baktıklarında kardeşleri olmadığını fark etti. Telefonla ulaşılan Halil K.'nın ise başka bir yerde olduğu tespit edilmesi üzerine olay ortaya çıktı. Yaralının ise 15 yaşındaki Saruhan G. olduğu öğrenildi.



Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Şinasi İnan /İHA)