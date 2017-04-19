Şok! Beşiktaş ve Lyon'a 1 Yıl Men Cezası!
Beşiktaş ve Lyon'a, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi çıkan olaylardan dolayı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.
UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.
Fransa'da oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar 2 yıl içerisinde bir kez daha yaşanırsa takımlar Avrupa'dan 1 yıl men edilecek.
UEFA ayrıca Beşiktaş ve Lyon kulüplerine 100.000'er avro para cezası kesti.
Kaynak: Sporvadisi.com
sponsored ads