Şok! Beşiktaş ve Lyon'a 1 Yıl Men Cezası!

UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.



Fransa'da oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar 2 yıl içerisinde bir kez daha yaşanırsa takımlar Avrupa'dan 1 yıl men edilecek.



UEFA ayrıca Beşiktaş ve Lyon kulüplerine 100.000'er avro para cezası kesti.