Şok! Babel İlk Maçında Sakatlandı

Beşiktaş 17. haftadaki Osmanlıspor maçında 2 sakatlık şoku yaşadı. Gökhan Gönül ile yeni transfer Ryan Babel, sakatlıkları nedeniyle 90 dakikayı tamamlayamdı.



Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş maçta 2 oyuncusunu sakatlık nedeniyle kenara aldı. 62. dakikada Gökhan Gönül'ün sakatlanıp yerini Beck'e bırakmasının ardından yeni transfer Ryan Babel de sakatlandı.

Kötü zeminde oynanan maçta Hollandalı futbolcu 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Babel'in yerine Kerim Frei oyuna dahil oldu.

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