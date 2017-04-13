Yemek, hayatımızın vazgeçilmez unsuru. Yemek yemek kimileri için ihtiyaç, kimileri için ihtiyaçtan öte bir zevk. Mevzu yemek olunca Türkiye'de akla gelen isimlerden ilki de Sahrap Soysal. ODTÜ Kimya bölümünden mezun olup, uzun yıllar farklı sektörlerde yönetici olarak çalıştıktan sonra, hayatındaki aşk unsurunu mutfakta bulduğunu söyleyen Sahrap Soysal, değişik tarifleri ve eğlenceli mini yemek yarışmasıyla, Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park'ta takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sohbeti tam kıvamında Sahrap Soysal ile 15 Nisan saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte ziyaretçileri sürprizler de bekliyor. Söyleşi sonrası gerçekleşecek imza gününde ise sınırlı sayıda kitap, etkinliğe katılımcı olan ziyaretçilere hediye edilecek. Ödüllü yemek kitaplarının yazarı ve beğenilen yemek programlarının sunucusu Sahrap Soysal ile tanışmak ve eğlenceli sohbetinin bir parçası olmak isteyenler 15 Nisan tarihini takvimlerine kaydedebilirler.

Ziyaretçilerini alanında uzman ve popüler isimlerle buluşturan, zengin marka karmasıyla alışverişte çeşitliliğin konforunu yaşatan Maltepe Park, kolay ulaşılabilir konumuyla Esenkent metro durağı çıkışında yer alıyor.