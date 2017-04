Soğuyunca Acımaya Başlar, Talimhane Tiyatrosu'nda meraklılarını bekliyor.



"Tiyatroperest 2009 yılında kuruldu. Sahneye koyacağı her oyunda, anlatmak istediği konuların kaynağını, ortaya çıkma sebeplerini ve sonuçlarını, doğru ya da yanlış olarak sınıflandırmadan anlamayı ve en samimi haliyle seyirciyle paylaşmayı hedefler. Kurulduğu andan itibaren oyunlarını çoğunlukla İstiklal Caddesi'nde bulunan "Oyuncular Tiyatro Kahve" adlı 60 kişilik bir Tiyatro salonunda, sonraki sezonlarda ise Avrupa Yakası'nda "SahneHal", "Akatlar Kültür Merkezi", "Tatavla Sahne", Anadolu Yakası'nda ise "Oyun Atölyesi", "Emek Sahnesi", "KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi", "Kadıköy Theatron" gibi birçok sahnede oynadı ve oynamaya devam etmekte...



Tiyatroperest'in ilk oyunu Edward Albee'nin yazmış olduğu "Hayvanat Bahçesi Masalı" idi. Bu oyunla "Afife Tiyatro Ödülleri Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü" ve "Lions Tiyatro Ödülleri Umut veren Yeni Tiyatro Grubu" ödülünü aldı. İkinci oyunu ise Andrew Bovell'in yazdığı "Anlaşılmaz Konuşmalar" dı. Oyun, yazarın Türkiye'de sergilenen ilk oyunu olarak, iki sezon boyunca tiyatromuz tarafından sahnelendi.



Bu oyunla Tiyatroperest, "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Jüri Özel Ödülü", "Direklerarası Seyircileri Jüri Özel Ödülü" ve "Çırağan Lions Kulübü Türkan Kahramankaptan Ödülleri Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü. Behiç Ak'ın 2002 yılında kaleme aldığı "Tek Kişilik Şehir" adlı oyun ise üçüncü oyunumuz olarak 2014-2015 sezonunda sahnelendi.



Tiyatroperest'in geçtiğimiz sezon (2015-2016) sahnelediği ve halen devam eden oyunu "Soğuyunca Acımaya Başlar" yazar Neil LaBute'nin kaleme aldığı üç kısa oyundan oluşmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Soğuyunca Acımaya Başlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır