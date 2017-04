Soğutma Sektörü İzmir'de Tartışılıyor

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörüne yönelik, sektörün geleceğinin yurt dışından gelecek temsilciler ile birlikte ele alındığı "Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı" İzmir'de düzenleniyor.



İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) İtalya'dan Lamoro Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenlediği, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Geleceğe Değer Katmak - Adding Value to the Future" projesi kapsamında, Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESSİAD) ile İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneğinin (Associazione dei Technici İtaliani del Freddo–ATF) ortaklaşa düzenlediği "Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı (Strengthening HVAC&R in Europe: Building the Future Together)" konulu uluslararası bir konferans düzenleniyor.



Konferansın açılış konuşmasını yapan İZKA Koordinasyon Birim Başkanı Murat Çelik, İzmir'de enerji kaynakları bakımından potansiyeli başarılı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, "Ajans olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik mali destek programlarımız önemli etkiler sağladı. Bu desteklerimizle 2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Yarışmasında kaynak etkinliğinin ve çevre dostu yeşil pazarların gelişiminin desteklenmesi kategorisinde 2. olduk. Böylece Avrupa'da işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik eden kurumlar arasında yer aldık" dedi.



Bugüne kadar 182 milyon euro doğrudan sermaye girişi ve 2 bin 711 kişilik yeni istihdam oluşturduklarını anlatan Çelik, "İzmir'de bilgi iletişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji sektöründe yabancı yatırımcı çekilmesi amacıyla İzmir yatırım tanıtım stratejisi ve eylem planını hazırladık. Bu alanlarda İzmir'in lider şehir olması için yoğun tanıtım çalışmalarını sürdürüyor projeler gerçekleştiriyoruz. Bu konferans da bahsettiğim çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Bu programın amacı Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecinin desteklenmesidir. Bu proje ile Türkiye ve İtalya arasındaki diyaloğun gelişmesine katkı sunmayı umuyoruz" diye konuştu.



"2020'ye kadar 200 milyon euroluk kaynak"



Programın bir amacının da Türkiye'ye yönelik özellikle AB üyesi ülkelerindeki ön yargıları ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, "Türkiye-AB ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğu bu dönemlerde bunun da ne kadar kıymetli ve değerli bir husus olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin batısında yer alan önemli bir ticaret ve sanayi kenti olan İzmir ile İtalya'nın kuzey batısında yer alan ve yine aynı öneme sahip olan Piamento arasında bir birliktelik oluşturulmuş. Bu birliktelik çerçevesinde bölgesel kalkınma çalışmalarının gelişimi gerçekleşmiş. Taraflar arasında bir diyalog oluşmuş" dedi.



2014'ten 2020 yılına kadar, AB mali yardımları çerçevesinde yaklaşık 200 milyon euroluk bir kaynağı Türkiye'de sivil toplumun ve yerel aktörlerin güçlenmesi, aynı zamanda Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun gelişmesine yönelik çalışmalara aktaracaklarının altını çizen Özcan, "Bugüne kadar sivil toplum diyaloğu adı altında yaklaşık 42,5 milyon euroluk kaynak kullandık. Türkiye ve Avrupa'dan 350 farklı kuruluşun ortaklık geliştirdiği projelere destek verdik. Türkiye'deki kuruluşlar ile AB üyesi farklı ülkelerdeki kuruluşlar arasında diyalog ve 8 ülkede ortaklıklar sağlandı. Hem şehir olarak İzmir hem de ülke olarak İtalya bu diyaloğun önemli aktörleri. 350 ortaklık arasında İtalya ve İzmir'in içinde olduğu birçok projeyi finanse ettik. Önümüzdeki döneme bu projeler devam edecek" ifadelerini kullandı.



İzmir'de bir otelde düzenlenen konferansta, proje kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları sunulacak ve yurt dışından gelen sektör temsilcileri ile birlikte soğutma teknolojisinin geleceği tartışılacak.



İki gün sürecek olan ve Coca-Cola Küresel Ekipman Araştırma Direktörü Mike Gamble, UNEP eski Direktörü ve Terre Policy Center Başkanı Rajendra Madhavrao Shende gibi önemli konuşmacıların yer aldığı Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansında, "Endüstriyel Soğutma Sektörü Değer Zinciri Analizi", "Soğutmanın Geleceği: Soğutma ve Avrupa Regülasyonu", "Soğutmada Yeni Teknolojiler", "Akıllı Soğuk Zincir" ve "Sanayi-Son Kullanıcı Paneli: Soğuk Zincirde Gelecek Vizyonu" konuları tartışılacak.



Sektör temsilcilerinin yer alacağı konferansın 2. gününde ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. - İZMİR