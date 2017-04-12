Söğütlüdere Piknik Alanı Yaza Hazır

Kilis Belediyesi çalışmalarına kent genelinde aralıksız devam ederken bir yandan da Söğütlüdere piknik alanındaki yaz hazırlıklarına devam ediyor.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Söğütlüdere Göl Restorantın çalışmalarının tamamlandığı, yakın zamanda vatandaşların faydalanacağını belirtti.



Başkan Kara, "Kent genelinde Belediye olarak çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Geçen yıl boyunca emek vererek düzenlediğimiz Söğütlüdere mesire alanında, bu yıl da vatandaşlarımızın ailece temiz bir ortamda yemek yenilip, Söğütlüdere'nin güzel manzarasını izleyebilecekleri modern bir bina yaptık. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi. - KİLİS