Söğütlü'de Sydv Yardımları

Söğütlü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2 bin 172 kişiye yardım eli uzatıldı.



Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıfça ilçede birçok ihtiyaç sahibine yardım edildiğini söyledi.



Taşımalı sistemde öğrencileri Mahallelerden alıp okullara götürdüklerini ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:



"Sağlık, eğitim konularında yardımlarda bulunduk. Öğrencilerimizin daha iyi yetiştirmelerini sağlamak içinde materyal desteği, taşımalı sistemde Mahallelerinden alınıp okullara götürüp getirilmesi ve sıcak yemek verildi. Vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını vakıf görevlilerimizin tespit ettiği ailelere gıda, ev yapımı, yakacak kömür yardımı ve diğer özel durumlarda yardımlarda bulunduk. Geçen yıl ilçede 2 bin 172 kişiye yardım yapıldı."