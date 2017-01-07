Söğüt'te "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"

Söğüt ilçesinde, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB, İŞKUR ve Söğüt Belediyesi iş birliğiyle "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.



Söğüt Belediyesinde düzenlenen törende, sertifika almaya hak kazanan 30 kursiyer, sertifikalarını aldı.



Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, 3. dönemi gerçekleştirilen eğitimler kapsamında 90 kursiyere sertifika verildiğini belirterek, "Belge alan kursiyerleri tebrik eder, yeni kuracakları işlerinde başarılar dileriz." dedi.