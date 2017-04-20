Söğüt'te Teog Sınavına Girecek Öğrencilere Seminer

Söğüt ilçesinde, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrenciler için "Motivasyon ve Başarı" konulu seminer düzenlendi.



700. Yıl METEM Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Şube Müdürleri Rıfat Çeri ve Fuat Oskay, idareciler ve öğrenciler katıldı.



Rehber öğretmenler tarafından verilen seminerde, öğrencilerde sınav kaygısını azaltma, kaygı ve korkuyla baş etme, test çözme teknikleri, sınav öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğiyle motivasyon ve başarı konularında bilgi verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, sınav öncesi ve sonrasına yönelik tavsiyelerde bulunarak, tüm öğrencilere başarı diledi.