Söğüt'te Öğrencilerin Karne Sevinci

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla Bilecik'in Söğüt ilçesindeki öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.



2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk dönem geride kaldı. 20 Ocak'ta başlayan tatil, 6 Şubat'a kadar devam edecek. Bir dönemin yorgunluğunu atmak, dinlenmek, eğlenmek, yeni döneme hazırlanmak için öğrenciler de öğretmenler de 15 gün tatil izinli. Bu tatil özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini sevindiriyor. Bol bol oyun oynama, istediği gibi vakit geçirme şansı ve karne hediyesi beklentisi onları fazlasıyla heyecanlandırıyor. Söğüt'te de çocuklar için durum aynı. Hatta bu dönem Söğüt'te karnelerin gün bitimi beklenmeden erken saatlerde dağıtılmasıyla çocuklar tatillerine daha erken kavuştu. - BİLECİK