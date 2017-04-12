Söğüt İlçesindeki Savcıbey Barajı'nda Çalışmalar Aralıksız Sürdürülüyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Savcıbey Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt'te inşa edilen Savcıbey Barajı'yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, barajın ardından sulama projesinin de tamamlanarak devreye alınması ile Söğüt'te bin 640 dekar zirai arazi suyla buluşacağı kaydeden Eroğlu, "Çalışmalara ara verilmeden devam edilen Savcıbey Barajı temelden 35 metre yükseklikte inşa ediliyor. Yaklaşık 510 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak bu barajda depolanacak su ile bölgedeki 1.640 dekar zirai araziye sulama suyu temin edilecek. Şu ana kadar dolusavak imalatı, sol sahil çevirme enjeksiyonu, kret ulaşım yolu ve dipsavak kondüvi imalatının tamamlandığı tesiste yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanmış oldu. Sulama kısmında da çalışmaların devam ettiği projenin tamamlanması ile bin 640 dekar zirai arazi suya kavuşacak ve yılda 1 milyon 348 bin TL gelir artışı elde edilecek" ifadelerine yer verdi.



"2003 yılından bu yana 85 bin 640 dekar arazi sulamaya açıldı"



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hem barajın hem de sulama kısmının hızla inşa edildiğini belirterek şunları kaydetti:



"Bilecik'te 2003 yılından bu yana 7 baraj inşa ettik, 85 bin 640 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 37 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Şimdi de Savcıbey Barajı'nın büyük bir kısmını tamamladık. Bölgedeki mümbit arazileri suya kavuşturmaya devam edeceğiz." - BİLECİK