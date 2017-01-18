Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği İlk Toplantısı Yapıldı

Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği toplantısı Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.



12 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve 2016/9711 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ilk toplantısı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Vali Elban, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ardından Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenliklerinde cirit gösterilerinin yapıldığı alanda yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Elban başkanlığında, Kaymakam Sönmezay, Belediye Başkanı Aydoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ile birlik meclis üyeleri İsmail Zeki Uyanık, Ahmet Başaran, Mustafa Büyükgüner, Ertuğrul Torun ve Tevfik Öztürk'ün katılımıyla, yeni kurulan ilk birlik meclisinde Birlik Başkanlık Divanı ve birlik encümeni belirlenerek, 2017 yılı bütçesi kabul edildi.



Birlik tarafından yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Vali Elban, "735 yıl önce şenlik havasında kutlanan Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenliklerini aynı formatında geleneklere uygun şekilde düzenlemeyi planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalar ve planlamalarla gönül coğrafyasını Söğüt'te buluşturacağız. Şenliklerimizi özüne uygun olarak düzenleyeceğiz. Ertuğrul Gazi Birliğince türbe ve civarında yapılacak düzenlemelerle tarihi dokuyu ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK