Söğüt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alper Şahin'e Ziyaret

Bilecik'teki sağlık yetkilileri, Söğüt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alper Şahin'i ziyaret etti.



Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı ve Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. M. Burak Öztop, Söğüt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alper Şahin'i makamında ziyaret etti. Bilecik ve ilçelerindeki hastanelerin ihtiyaçları sorunları, sağlık adına yapılması gereken şeyler hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. - BİLECİK