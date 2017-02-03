Soğuktan Telef Olan Kedinin Leşi Başından Diğer Kediler Ayrılmadı

MARDİN kent merkezinde çöp konteyneri yanında bir kedi leşi ve çevresinde toplanan diğer kediler görenlerin dikkati çekti.



Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte donarak öldüğü sanılan kedi leşinin yanına önce bir kedi geldi. İyice yaklaşıp telef olan kediyi sanki kaldırmak istercesine yalamaya başlayan bu kedi uzun süre oradan ayrılmadı. Ardından birkaç kedi daha belirdi. Bazıları konteynere tırmanıp, bazıları iyice yaklaşıp telef olan kedinin başından uzun süre ayrılmadı.



Kedilerin telef olan kedinin başından uzun süre kalması, görenleri duygulandırdı.



- Mardin