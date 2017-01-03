Soğuktan Kocabaş Çayı Buz Tuttu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı'nın yüzeyi havanın-7 dereceye düşmesiyle buz tuttu.



Kazdağlarından doğarak Marmara denizine dökülen Kocabaş Çayı, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü bölümünde dondu. Havanın -7 dereceye düşmesi ile Kocabaş Çayı'nın yüzeyinin buz tuttuğunu söyleyen 75 yaşındaki Kerim Gürel, "Bu yıl kar çok yağdı. Geceleri çok soğuk oluyor. Çayın yüzeyinin buz tutması ise çok normal" dedi. - ÇANAKKALE