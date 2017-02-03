Soğuktan Donan Çeşmeler Pürmüzle Açıldı

Bolu'da, şehir merkezinde donan çeşmeler belediye ekipleri tarafından pürmüz kullanılarak ısıtıldı.



Bolu Merkez'de dün gece hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler dondu. Sabah saatlerinde su doldurmak için çeşmelere giden vatandaşlar muslukların donduğunu görünce durumu Bolu Belediyesi'ne haber verdiler. Şehir merkezindeki farklı noktalarda tespit çalışması yapmak için görevlendirilen belediye ekipleri donan muslukları yanlarında getirdikleri pürmüz yardımıyla açtılar. - BOLU