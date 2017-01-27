Soğukta Sokak Hayvanlarına Battaniyeli Önlem

Denizli'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülürken, şehir merkezinde soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına, esnaf battaniye ile sahip çıkıyor.



Denizli'de soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Hayvansever esnaf, Gazi Bulvarı'nda sokakta kalan köpekleri, altlarına karton, üstlerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.



-"Herkesin duyarlı olmasını isterim"



Milli Piyango bileti satıcısı Halime Yıldız, Denizli'nin soğuk bir şehir olduğunu belirterek, üzerine düşen görevi yaptığını ifade etti.



Kedileri ve köpekleri çok sevdiğini anlatan Yıldız, "Her zaman sadece sevmek değil, onların karnını doyurmak, üstünü örtmek lazım onlar da bir canlı. Onların da ilgiye alakaya sevgiye ihtiyacı var. Bakılmaya ihtiyacı var ben de elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Herkesin de duyarlı olmasını isterim." dedi.



"Elimizden geldiğince yardım ettik"



Bulvarda simit satan Ramazan Horzum da hayvanseverlerin köpeklerin üzerini battaniye ile örttüklerini, kendisinin de yardımcı olduğunu söyledi.



Havanın eksi derecelerde olduğunu dile getiren Horzum, Denizli karasal iklim biliyorsunuz. Biz de vatandaş olarak elimizden geldiğince yardım ettik, sonuçta onlar da canlı onların da yaşama hakkı var." dedi.