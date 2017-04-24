Soğukoluk İçmesuyu Deposu Yenilendi

Belen ilçesinin arazi şartlarından dolayı yıllardır süren altyapı ve içmesuyu sorunlarına projeler uygulayan Genel Müdürlük, içmesuyu hatlarını yenilemenin yanı sıra depolarda bakım onarım ve tesiste kullanılan sistemlerin yenilendiğini açıkladı.

Belen ilçesine bağlı Güzelyayla (Soğukoluk) Mahallesi'nde yıllardır kullanılan içmesuyu deposunda yenileme çalışması yapan idare, 100 tonluk deponun çevre düzenlenmesi, vana değişimleri ve dış cephe bakımının yapılarak daha sağlıklı bir hale getirildiğini aktardı.