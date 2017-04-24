Soğuklar Sebze Pazarını Etkiledi

Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava pazartesi günleri kurulan sebze pazarını etkiledi.



Tosya Pazarı'nda soğuk hava nedeniyle bazı tezgahlar açılmazken, yerli sebze ve meyvenin hava koşulları nedeniyle henüz çıkmaması fiyatlara da yansıdı.



Pazar esnaflarından Mehmet Hüselek (67), ilçe pazarında 40 yıldır meyve ve sebze sattığını belirtti.



Pazarda genelde kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünleri sattığını ancak havaların soğuk gitmesi nedeniyle kendi ürünü yetişmediği için dışarıdan getirdiği sebze ve meyveyi sattığını dile getiren Hüselek, şunları söyledi:



"Kış aylarında pek satışlarımız olmaz. Zarar etmeden tezgahı kapatabilirsek kar etmiş sayarız kendimizi. Havalar ısındığı zaman, hem ilçemizden hemde çevre ilçelerden pazarımız yoğun müşteri çeker. Nisan ayı gibi işlerimiz açılırdı her sene. Bu sene çok farklı bir mevsim şartları yaşıyoruz. Kışın en sert geçmesi gereken aylarda güneş açarken, güneşin yüzünü göstermesi gereken bu ayda ise kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında kaldık. Bu hafta sonu etkili olan kar yağışı yüzünden bugün birçok arkadaşım tezgahlarını açmadı."



Pazara alışveriş yapmaya gelen Kamile Akçay (56) ise soğuk nedeniyle pazarda az ürün olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden fiyatlar daha da artıyor. Bu hafta pazarda çok az satıcı ve alıcı var. Fiyatlar çok yüksek. İnşallah havalar en kısa sürede mevsim normallerine döner ve fiyatlar dengelenir." dedi.