Soğuklar Kestane Üreticisini Umutlandırdı

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezilerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde nisan ayında yağan kar, yeni hasat sezonu öncesi üreticileri sevindirdi.



Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane ağaçlarının geç yaprak açmalarından dolayı nisan ayında yağan karın zararlı olmadığını söyledi.



Kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçmesinin kestane ağaçları için faydalı olduğuna işaret eden Koca, "Kurak geçen mevsimlerde kestane hasadında azalmalar yaşandığı bir gerçek." dedi.



Ağaçlar henüz yaprak açtığından ötürü yeni sezonla ilgili bir şey söylemenin erken olduğunu vurgulayan Koca, "Nisan ayında yağan kar diğer meyve türleri için olumuz sonuçlar doğurabiliyor ancak kestane açısından mevsimin bol yağışlı geçmesi sezon öncesi umut verici. Mesela şu an ilçenin yüksek kesimlerinde kar var. Özellikle armut, elma, erik gibi erken çiçek açan ağaçlar bundan zarar gördü. Kestane ağaçları ise bir zarar görmedi, aksine ne kadar çok yağış o kadar çok verim anlamına dahi geliyor." diye konuştu.



Koca, eylül ayı ortalarında başlayacak kestane hasadının verimli geçmesini arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Geçen sene iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. İl genelinde 350 ton civarında bir üretim gerçekleşti. Bu yıl rakamın daha fazla olmasını ümit ediyoruz. Bol yağışlı geçen mevsim de bunun ilk belirtileri. İnşallah yüksek rekolte elde edeceğimiz bir sezon yaşarız."