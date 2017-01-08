Soğuklar Kan Stoklarını Vurdu

MANİSA'da etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava Türk Kızılay Kan Merkezi'nin kan stoklarının kırmızı alarm vermesine neden oldu. Kan Bağışı Merkezi Müdürü İsmet Nardal, son aylarda artan terör olayları sebebiyle kan ihtiyacının da arttığının altını çizerek, özellikle hastanelerin kan ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.



Manisa genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi kent yaşamını olumsuz etkilediği gibi, Türk Kızılayı Kan Merkezi'ndeki kan stoklarını da olumsuz etkiledi. Kan stoklarının alarm verecek seviyeye kadar düştüğünü belirten Türk Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, bunun en önemli sebebinin soğuk havalarda vatandaşların kan vermek için merkeze gelmemesi ve çekinmesi olduğunu söyledi. Özellikle son aylarda artan terör olaylarına paralel kan ihtiyacının da arttığını dile getiren Nardal şöyle konuştu:



"Soğuk havalar sebebiyle trafik aksıyor. Bu nedenle de kan merkezlerimize ulaşım aksıyor. Bu arada bizim kan bağışı da azaldı. Neredeyse alarm seviyesine indi. Kan stoklarının düşmesi güncel olayları etkiliyor. Terör olayları, cinayet, trafik kazaları, ameliyatlar, kan bekleyen hastalar nedeniyle kan ihtiyacı oldukça yüksek seviyelere çıktı. Hastanelerin taleplerine de bölgemiz cevap vermekte sıkıntı çekiyor. Çünkü stoklar kırmızı alarm seviyesine indi. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da çok acil bir durum oluyor. Böyle olunca acil kan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Onun için alarm seviyesindeki stoklar bekletilmesi gerekir. Ama biz bunun üzerine çıkmak istiyoruz. Hastanelere, acil kan ihtiyaçlarına cevap vermemiz gerekir. Bunun için vatandaşlarımızı kan merkezlerimize kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."



2016 YILI HEDEFLERİNİ GEÇTİLER



Türk Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, kan bağışı konusunda 2016 yılında belirlenen hedefi geçtiklerini kaydederek şöyşle devam etti:



"Genel merkezimiz 59 bin 850 ünite kan bağışı hedefi belirlemişti. Biz 61 bin 718 ünite kan bağışı elde ettik. Hedefi her sene geçiyoruz ama bunu sadece Manisa için değil, Türkiye için düşünmemiz gerekiyor. Bizim aldığımız kanlar İzmir'e bölgeye gider. Oradan hem Manisa'nın hem İzmir'in hastanelerine, hem de gerektiğinde Türkiye'ye dağıtımı yapılır."



- Manisa