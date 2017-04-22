Soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı



ANKARA - Başkent'te bir hırsız, girdiği binada kapının önünde zincirlenmiş olan bisikleti 2 dakika 40 saniye içinde çaldı. Bisiklete binerek olay yerinden uzaklaşan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay İncirli Melike Sokak'ta bulunan bir binada gerçekleşti. 19 Nisan akşamı evin karşısındaki araziden binanın önüne gelen kırmızı yelekli hırsız, kilitli olan giriş kapısını cebinden çıkardığı bir aletle kolayca açıyor. Daha sonra olayın gerçekleştiği daire kapısının önüne gelen hırsız, burada bulunan bisikletin demirlere bağlı zincirini 2 dakika 40 saniye içerisinde kırarak bisiklete binip olay yerinden ayrılıyor.

Görüntülerle birlikte emniyete şikayette bulunan bisiklet sahibi, çalınan bisikletin bir an önce bulunmasını bekliyor. Hırsızlık olayını anlatan Rıza Esen, "Ben iş yerindeydim. Alt komşumuz söyledi 'Sizin bisiklete kırmızı yelekli birisi bindi gitti' diye. Daha sonra binanın güvenlik kamerasına baktık, hırsız evimizin karşısındaki araziden binanın içine giriyor. Binanın içine girerken güvenlik kameraları kaydında binanın kapısının kapalı olduğu, cebinden bir alet çıkarıp, kapıyı açtığını gördük. Hırsızın sanki bina sakini gibi çok rahat tavırları dikkat çekiyor. Binaya girip çıkması toplam 7 dakika sürüyor. Bisiklet ile 2 dakika 40 saniye uğraşıyor. Zinciri kırdıktan sonra çaldığı bisiklete binip gidiyor" açıklamasında bulundu.

Olaydan maddi yönden çok manevi yönden etkilendiklerini kaydeden Rıza Esen, "Çocuğumuz ciddi anlamda etkilendi ve gece korkuyla uyanıyor. 9 yaşındaki çocuğum 'Baba benim bisikletimi niye alıyor, çalışıp kazansa da alsa' dedi. Karne hediyesini erken vermek istemiştim. Para biriktirmişti, biz de üstüne katıp almıştık. Ne yazık ki çok binmek nasip olmadı, 1 hafta kadar binebildi. Çocuğumuz çok etkilendi. Çevredeki bisikletçilere de modelini markasını söyledim. Öyle bir bisiklet geldiği takdir de bana ulaşacaklarını söylediler. Kocaman eli yüzü düzgün bir adam hiç hırsıza da benzemiyor, eğer biraz vicdanı insafı varsa çocuğu o gece gözyaşları içerisinde bıraktı. Çocuğumu nasıl üzdüyse aynı şekilde sevindirsin, getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

(ZEY-BT-