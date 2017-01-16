Soğuk ve Kar Tarımda Maliyetleri de Fiyatlarını da Artırdı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 Aralık ayında soğuk ve kar yağışının tarımda maliyetleri ve fiyatları da artırdığını belirterek, "Tarım üretici fiyatlarında, Aralık ayında iklim koşullarından kaynaklı yüzde 3,51'lik artışa rağmen, yıllık fiyat artışı yüzde 1,33'de kaldı" dedi.



Bayraktar, yaptığı açıklamada, yıllık bazda 2016 Temmuz ayında yüzde 8,97 olan tarımda üretici fiyat artışının, Ağustos'ta yüzde 5,98'e, Eylül'de yüzde 4,39'a, Ekim'de yüzde 2,86'ya, Kasım ayında yüzde eksi 0,82'ye kadar indikten sonra Aralık ayında iklimin tarımsal üretimi ve nakliyeyi zorlaştırmasıyla yüzde 1,33'e yükseldiğini belirtti. Aralık ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylıkta yüzde 1,64, yıllıkta yüzde 8,53 arttığını, Aralık'ta aylık bazda yüzde 3,29 artan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatların, yıllıkta yüzde 3,55'den yüzde 5,65'e çıktığını hatırlattı.



"Hem tarımda üretici hem de gıdada tüketici enflasyonu genelin altında gerçekleşti"



Aralık ayındaki artışa rağmen yıllık enflasyonun hem tarımda üretici hem de gıda ve alkolsüz içeceklerde tüketici enflasyonunun genel tüketici enflasyonunun altında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Tarımda üretici fiyatları, tarla üretiminin en üst noktalara ulaştığı yaz aylarının yaşandığı bir döneme girildiğinden dolayı düşmüştü. Eylül ayıyla birlikte yüzde 1,01'lik bir artış yaşanmıştı. Tarımda üretici fiyatlarının, aylık bazda yüzde 0,63 gerilediği Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 4,39'dan yüzde 2,86'ya düşmüştü. Kasım ayında tarımda üretici fiyatları yüzde 1,85 azalması nedeniyle Kasım itibarıyla yıllık enflasyon sıfırın altına, yüzde eksi 0,82'ye gerilemişti."



"İklim fiyatları vurdu"



Kasım ayı sonunda başlayan yağışların ve soğuk havanın Aralık ayında ve Ocak ayında da sürdüğünü ifade eden Bayraktar, "Aralık ayında tabii afetler yaşandı. Sel felaketleri görüldü. Seralarda aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle çatı çökmeleri yaşandı. Hava sıcaklıklarının normallerinin altında gerçekleşmesi ve ülke genelinde kar yağışlarının fazla olması yurdun pek çok yerinde üreticinin tarlasına girememesine ürünlerin kar altında kalmasına sebep olmuş hasat zorlaşmıştır. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla büyükşehirlere ürün sevkiyatı güçleşmiştir. Açık alandaki sebzelerin kar altında kalması, yaşanan afetlerden dolayı seraların ve seradaki ürünlerin zarar görmesiyle birlikte arzdaki daralmıştır. Tarımsal üretim, nakliye, depolama zorlaştı. Bütün bunlar tarımsal üretimi sekteye uğratırken, maliyetleri de fiyatları da artırdı" değerlendirmelerinde bulundu.



"En fazla artış yumurta, sebze ve balıkta"



Aralık ayında ürün grupları içinde en fazla artışın ihracattaki canlanmanın bir sonucu olarak yüzde 30,29 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda olduğunu vurgulayan Bayraktar, olumsuz iklim koşullarının etkisiyle sebze, kök ve yumrularda yüzde 16,01, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,90'lık artış yaşandığına dikkati çekti.



Çiftçi ürününün enflasyonu genelin yüzde 84,4 altında



Tarımda üretici enflasyonunun, genel tüketici enflasyonunun yıllıkta 7,2 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise 4,32 puan altında kaldığını bildiren Bayraktar, "Çiftçimizin ürününün enflasyonu, genel tüketici enflasyonunun yüzde 84,4 altındadır. Çiftçimiz, ürettiği ürünü ederinden satamazken, masrafları, ürün fiyatlarının çok üzerinde artmaktadır. Çiftçimizin elde ettiği kazanç, masraflarını karşılamaya yetmemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA