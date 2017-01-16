Soğuk ve Kar Tarımda Fiyatları Artırdı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl aralık ayında yaşanan tabii afetler ve sel felaketlerine ilişkin, "Tarımsal üretim, nakliye, depolama zorlaştı. Bütün bunlar tarımsal üretimi sekteye uğratırken, maliyetleri de fiyatları da artırdı." değerlendirmesinde bulundu.



Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylıkta yüzde 1,64, yıllıkta yüzde 8,53 arttığını belirtti. Aralık ayındaki artışa rağmen, yıllık enflasyonun hem tarımda üretici hem de gıda ve alkolsüz içeceklerde tüketici enflasyonunun genel tüketici enflasyonunun altında gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:



"Aralık ayında tabii afetler yaşandı, sel felaketleri görüldü. Seralarda aşırı kar yağışı ve fırtına nedeniyle çatı çökmeleri yaşandı. Açık alandaki sebzelerin kar altında kalması, yaşanan afetlerden dolayı seraların ve seradaki ürünlerin zarar görmesiyle birlikte arz da daralmıştır. Tarımsal üretim, nakliye, depolama zorlaştı. Bütün bunlar tarımsal üretimi sekteye uğratırken, maliyetleri de fiyatları da artırdı. Tarım üretici fiyatlarında 2016 yılı aralık ayında iklim koşullarından kaynaklı yüzde 3,51'lik artışa rağmen, yıllık fiyat artışı yüzde 1,33'te kaldı."



Aralık ayında ürün grupları içinde en fazla artışın, ihracattaki canlanmanın bir sonucu olarak yüzde 30,29 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda görüldüğünü aktaran Bayraktar, olumsuz iklim koşullarının etkisiyle sebze, kök ve yumrularda yüzde 16,01, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,90'lık artış yaşandığına dikkati çekti.