Soğuk Savaş Başladı!

Süper Lig'de son yılların en fazla hakem hatalarının yaşandığı sezonda kılıçlar çekildi. Aziz Yıldırım, Adanaspor maçında hakem Serkan Çınar'ın ortaya koyduğu kötü performans sonrası sert açıklamalar yaparak bir anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na savaş açtı. "Geçen seneki oyunlar yine oynanıyor. 2-3 takım hariç her takıma hakem hataları yapılıyor. Siyasileri göreve davet ediyorum. Şu anda hakem terörü var" diyen Aziz Yıldırım, TFF'de de seçime gidilmesi gerektiğini belirtmişti.

Başkanlarla iletişime geçiyor

Kulüplere seslenen Yıldırım, "Eğer hakem hatalarından şikayetçiyseniz, yeni federasyon seçimi yapalım. Bu federasyonu biz seçtik, biz gönderelim. Onlar oradan gitmeyeceklerini anladıkları için bu hareket, bu tavır devam edecek. Bir araya gelirsek, operasyonu yaparsak bundan sonra gelen herkes dikkat eder" ifadelerini kullanmıştı. Aziz Yıldırım, bu çağrısını hayata geçirmek için kolları sıvadı. Yıldırım, diğer Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla iletişime geçecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi için erken seçim yapılması adına destek isteyecek.

Sadece Fener'e ceza!

Başkan Yıldırım, dün Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a gönderdiği 14 sayfalık mektubu da basın mensuplarıyla paylaştı. Mektupta özellikle PFDK'nın haksız cezalar verdiğine vurgu yapıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Galatasaraylı yöneticilerin yaptıkları sert açıklamalar sonrası disiplin kuruluna sevk edilmedikleri, edilseler bile ceza almadıkları demeçlerden örnekler verilerek, Aziz Yıldırım ve diğer Fenerbahçeli yöneticilerin sürekli cezalarla karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.

'Hiçbir başkanla yemek yemedim'

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, kendisini hedef alan açıklamalar yapan Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. Namoğlu, "3 Ağustos 2016 tarihinde atandığım ve beş buçuk aydır sürdürdüğüm MHK başkanlığım döneminde hiçbir kulüp başkanı ile değil 4 saat, 4 dakika bile yemek birlikteliğim olmamıştır. Kaldı ki kulüp başkanları ile gerek telefon ile gerekse de TFF'nin Riva Tesisleri'nde karşılıklı görüşmelerimiz olmuştur. Bu görüşmelerin son derece medeni bir davranış olduğu inancındayım. Şahsıma yönelik bu ithamın aynı Serkan Çınar'ın mentörlüğünde ima edildiği gibi yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı açıktır. Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik