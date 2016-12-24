SOĞUK Kış Günlerinde Aileler 'YILDIRIM'LA Isınıyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek hizmetlere imza atan Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin kış aylarında zor durumda kalmaması için 83 adet soba Kış Günlerinde Aileler 'YILDIRIM'LA Isınıyordağıtımı yaptı. Yaptıkları tüm çalışmalarda hizmetlerinin merkezinde 'önce insan' olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Yıldırımlı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz. Soğuk kış aylarında zor durumda bulunan vatandaşlarımıza sobalarını teslim ediyoruz. 2016 yılında 83, 2014 yılından itibaren toplamda 315 ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak mağduriyetlerini giderdik" dedi.

DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK ŞEHRİ YILDIRIM

Yıldırım Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yaklaşık 700 bin nüfusu ile Yıldırım olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede kimsenin mağdur olmaması için çalışmalarımızda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sosyal Paylaşım Atölyesi projemiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşarak giyim, ev eşyası ve gıda yardımı yaparak zor durumda kalmalarının önüne geçiyoruz" dedi. Yıldırım'ın dayanışma ve kardeşlik şehri olduğunun vurgusunu da yapan Başkan Edebali, "Toplum olarak bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz, paylaşma ve dayanışma duygumuz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olurken aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi canlı tutmayı sürdürüyoruz. Bu dayanışma sayesinde Yıldırım'ı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz" diye konuştu.