Soğuk Havalarla Birlikte Fransa ve Belçika'da Elektrik Kesintisi Riski





Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava Belçika ve Fransa'yı karanlığa hapsedebilir.



Avrupa'da bir çok enerji sağlayıcı şirket birbirleri arasında işbirliği için planlarını güçlendirirken, uzmanlar mevcut elektrik üretimin önümüzdeki günlerde yeterli olmayacağını belirtiyor.



Coopération internationale des réseaux #Europe : La France rejoint les marchés couplés Frequency Containment Reserve https: //t.co/Xymf6YwYHT— RTE (@rte_france) 16 Ocak 2017



Belçika rezervlerini arttırsa da sorun hala devam ediyor. Hollanda'dan elektrik ithal etmek isteyen Belçika'yı Fransa takip ediyor. Ancak Liege Üniversitesi'nden Profösor Damien Ernst, "Stratejik rezervlerimizi etkinleştirsek de, yurt dışından, Hollanda'dan 1700 – 1800 megavat daha bulmamız lazım. Ancak Fransa ve Belçika ikisi birden Hollanda'dan elektrik almaya çalışıyor. Bu nedenle Hollanda'dan bu 1700-1800 megavatı ithal etmek bile zor olabilir" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yapıyor.



Fransa'da bu hafta mevsim normallerinin en az 10 derece altında rekor soğuklar bekleniyor.



Ülkede 5 nükleer santral bakıma alınırken, halkın ısıtma sistemlerine yüklenmesi büyük risk barındırıyor.



Fransız elektrik dağıtım şirketi RTE de müşterilerini uyararak tüketimi azaltmaları çağrısında bulundu.



Avrupa'da bütün hafta sıfırın altında sıcaklıkların etkili olması beklenirken, meteoroloji uzmanları Fransa için en soğuk günün perşembe olacağını tahmin ediyor.



Fransa'da en son bu kadar güçlü soğuk hava dalgası 2012 yılında görülmüştü.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Elektrik tüketimi elektrik Soğuk Hava durumu riski Avrupa havalarla kesintisi Fransa birlikte Belçikada Gepost: 16 januari 2017