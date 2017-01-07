Soğuk Havada Sokak Hayvanlarını Unutmayalım"

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, soğuk havada sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini bildirdi.



Kalender, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle soğuk havalarda uygun alanlara bir tas su ve bir kap yemek bırakılmasının sokak hayvanlarının hayatını kurtaracağını söyledi.



Sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından dolayı zor şartlar altında yaşam savaşı verdiğini belirten Kalender şunları kaydetti:



"Kar ve dondurucu soğuğun etkisini giderek arttırdığı bugünlerde onlar için daha duyarlı olmalıyız. Onları soğukla gelen zor şartlara teslim etmeyelim. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanı zor kış şartlarından dolayı hayatını kaybediyor. Tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için su ve yiyeceğe ihtiyaçları vardır. Onlar için gerekeni yapalım. Öte yandan kış aylarında soğuktan da korunmamız gerekiyor. Sokak hayvanları için garaj, bahçe ve kömürlük kapılarını aralık bırakalım.



Ayrıca, kışın soba yakan vatandaşlarımız çöp konteynerlerine sıcak kül atmamalı. Aksi takdirde çöpten beslenebilen sokak hayvanlarının yanmalarına neden olabilirler."