Soğuk Havada Nöbet Tutan Polislere Çorba İkramı

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleri, soğuk havada yol kontrol noktalarında görev yapan polislere sıcak çorba ikramında bulundu.



Ağrı ASKF üyeleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 28 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da kontrol noktalarında nöbet tutan ve aralarında İl Emniyet Müdürlüğüne balı Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı polislere destek olmak ve moral vermek amacıyla sıcak çorba dağıttı.



Polisler de ASKF üyeleri ile sohbet ederek, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASKF olarak soğuk ve sert iklimde kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulunduklarını söyledi.



Hava sıcaklığının kentte zaman zaman sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğünü anımsatan Kösedağ, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında vatan savunması yaptıklarını dile getirdi.



Kösedağ, terör olaylarına da tepki göstererek, "Bizlerin güvenliği için nöbet tutan polislerimizi hem ziyaret edip moral vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek hem de soğuk havada içlerini ısıtacak çorba ikramında bulunmak için geldik. Allah hepsinden razı olsun. Son zamanlarda özellikle İstanbul'da polisimize karşı, Kayseri'de askerimize karşı yapılan terör eylemlerini de bu vesile ile kınamak istiyoruz." sözlerine yer verdi.