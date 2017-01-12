Soğuk Havada Kedi- Köpek Dostluğu

İZMİR'in Konak İlçesi Alsancak Semti'ndeki Pasaport Vapur İskelesi'nde, 'Ezeli düşman' olarak nitelendirilen hayvanlardan 2 köpek ile 1 kedi soğuk hava nedeniyle bir arada yaşıyor.



Çevre esnafı, iskele ve polis merkezi çalışanları tarafından temin edilen minderlerde günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren kedi ile köpekler, yine aynı kişiler tarafından sağlanan mamayla karınlarını doyuruyor. Her biri kendine ait minderde uyuyan kediyle köpekler yanlarından geçenlere aldırış etmiyor.



- İzmir