Soğuk Havada Evsizlere Sıcak Yuva Hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarının ağırlaşmasıyla, sokakta yaşayan 670 evsiz vatandaşı Zeytinburnu Spor Salonunda misafir ediyor. AA ekibi, evsizlerin kaldığı salonu görüntüleyerek hayat hikayelerini dinledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü evsiz vatandaşlara kapılarını açtı. Zabıta Daire Başkanlığı ve polis ekipleri, donma tehlikesi olan vatandaşları sokaklardan alarak Zeytinburnu Spor Salonu'na getiriyor. Vatandaşlar önce sağlık kontrolünden geçirilerek misafirhaneye alınıyor. Kadın ve erkek olarak ayrı bölümlerde misafir edilen vatandaşların, banyoları yaptırılıyor, tıraş ediliyor. Elbise, kaban ve ayakkabı verilerek kıyafetleri değiştirilen vatandaşların 3 öğün yemek ihtiyaçları karşılanırken, ara saatlerde çay ikramı yapılıyor.



Evsizlerin hüzünlü hayat hikayeleri



AA ekibi, evsizlerin kaldığı salonu görüntüleyerek, onların hayat hikayelerini dinledi. 22 yaşındaki Hüseyin Karakoç, babasının köy koruyucusu olduğunu ve 1997 yılında şehit olduğunu belirterek, 4 yıldır iş bulamadığını, kalacak yeri olmadığı için de sokaklarda yaşadığını anlattı.



Karakoç, şunları söyledi:



"Babam Kerim Karakoç Van'da 1997 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edildi. Babam şehit olduğunda 3 yaşındaydım, babamın vefatından sonra 1999 yılında yetiştirme yurduna verildim. 3 ablam da ailelere verildi. 2006 yılına kadar annem yurda gelip gidiyordu. O yıl annem de hayatını kaybetti. Daha sonra Ankara, Denizli, İstanbul, Ankara'daki farklı yetiştirme yurtlarına götürüldüm. 18 yaşından sonra da yurttan ayrıldım. Tüm kuruluşlara gidiyorum ama kimsesiz olunca iş bulamadım. Eziliyorsunuz, kalacak yeriniz yok. Gelecekten beklentim yok...Ailem yok... Askerliğimi de yaptım. İş istiyorum sadece. İŞ-KUR'a başvuruyorum adres olarak burayı veriyorum. Şu an devletten tek isteğim iş."



Karakoç, meslek edinmek istediğini belirterek, şu an da tek hayalinin iş sahibi olup evlenmek olduğunu belirtti.



"Ağabeyim şehit oldu"



Ağabeyi askerde şehit edilen İsmet Kalafat ise terörün durmasının tek dileği olduğunu dile getirdi.



Kalafat, "Ağabeyim Alaaddin Kalafat 2003'te Yüksekova'da şehit oldu. 6 aylık kız yeğenimiz babasız kaldı. Şehitlerimiz ve gazilerimize Allah şifa versin, yakınlarına sabırlar versin. Bu kan akmasın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı iletiyorum." dedi.



Mesleğinin fırıncılık olduğunu ifade eden Kalafat, ağabeyinin şehit olmasından sonra psikolojisinin bozulduğunu ve evden ayrılıp sokakları mesken tuttuğunu anlattı.



"İflas ettim"



63 yaşındaki Hamdi Zafer Tarhana ise 3 yıldır soğuk havalarda spor salonuna geldiğini belirterek, deri imalathanesi sahibi olduğunu, ancak iflas ettiğini anlattı.T



Tarhana, "Elimde ne var ne yok hepsini satıp, işçilerin parasını ödedim. Evlerimi sattım. Ekonomik nedenlerle 15 senedir sokakta yaşıyorum. Eşimden ayrıldım ve 2 çocuğum anneleriyle yaşıyor. Eşimden ayrıldığımdan beri iş arıyorum, yaşım nedeniyle kimse iş vermedi. İmkanım olursa sokakları bırakırım. Tek oda ev bile bana yeter." dedi.



Evsizlerden 59 yaşındaki Ahmet Derin de sokaklarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, 1992 yılında eşini kaybettikten sonra aile düzenin bozulduğunu ve sokakta yaşamaya başladığını söyledi.



Bir çocuğu olduğunu ve oğlunun kendisini arayıp sorduğunu aktaran Derin "Günde 4 öğün yemek alabiliyoruz. Banyo da yapabiliyoruz, giyim ihtiyacımız da karşılanıyor. Sağlık hizmeti de önemli. Herhangi bir huzursuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız da sokakta yaşayan mekansız insanları zabıtaya haber versinler. Kimse sokaklarda soğukta üşümesin." diye konuştu.