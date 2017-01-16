Soğuk Havada Doğayı Fotoğrafladılar

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezince düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, soğuk havaya aldırmadan doğayı fotoğrafladı.



Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyü kaplıcalarında doğa ve manzara fotoğrafı çekimlerine başlayan kursiyerler, daha sonra Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşam fotoğrafı çekti.



Farklı meslek grupları ve üniversite öğrencilerinden oluşan kursiyerler, fotoğraf sayesinde bölgeyi ve bölge insanlarını tanıma fırsatı bulduklarını belitti.



Kurs eğitmeni Ahmet Çelik, yaptığı açıklamada, hava çok soğuk olduğunu ancak fotoğraf aşkının soğuk havayı dinlemediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecede olmasına rağmen köylerde çekimlerimize devam ediyoruz. Kursumuz 2 ay sürüyor. Kurs sonunda kursiyerlerin çektiği fotoğraflardan bir sergi açacağız. Meşekatli geçen bu dış çekimlerde kursiyerlerimizin farklı bakış açılarından oluşan fotoğraflarımızı herkesin beğenisine sunacağız."



Kursiyerlerden Elif Çakır ise dış çekimlerde çok güzel kareler yakaladığını belirterek, köy ortamında yaşanan hayatlara tanık olduklarını ifade etti.



Mehmet Uslu da fotoğraf sayesinde farklı sosyal ortamları görme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Ülkemizin her bölgesindeki güzellikleri fotoğraf sayesinde görebiliyoruz. Şehir ortamının dışında köylerde de fotoğraf sayesinde sosyal yaşamlara tanık oluyoruz. Çok farklı doğa ve yaşam fotoğraflarını çekme şansımız olduğu gibi bu yaşamlara da tanıklık etme imkanı buluyoruz" dedi.