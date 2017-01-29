Soğuk Havada 3 Kilometre Yüzdüler

İzmir'de bir grup yüzücü, hava sıcaklığının 4, deniz sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Urla ilçesinde 3 kilometre yüzdü.



Gelinkaya Sahili'nde toplanan Maraton Masters Yüzme Kulübü yüzücülerinden bir grup, 25 Şubat'ta Muğla'da yapılacak "Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu" hazırlıklarına başladı.



Soğuk havaya aldırmadan intibak antrenmanlarını yapan yüzücüler Turgut Esen, Rengin Börekçi, Yasemin Savtekin, Necmi Yurtsever, Kartal Sert ve Senem Ülker, Gelinkaya Sahili ile İskele Limanı arasındaki mesafeyi yüzerek katetti.



Maraton Masters Yüzme Kulübü Başkanı Turgut Esen, antrenmanlarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara kadar her hafta Urla ve Özdere'de uyum antrenmanları yaparak kondisyon ve soğuk şu şartlarına dayanaklılık kazanmaya çalışacaklarını belirtti.



Esen, son 4 yıldır Datça'daki maratona katıldıklarını anımsatarak, bu yıl 350 sporcunun kayıt yaptırdığını, 5 ve 1,5 kilometrelik etapları bulunan maratonda derece yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Yurt içinde ve yurt dışında daha önce yapılan çeşitli yarışlarda kulüp olarak dereceler elde ettiklerini hatırlatan Esen, "Bu sene Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Açık Su Yüzme Yarışmaları'na da katılacağız. Bu planlarımız doğrultusunda antrenmanlarımıza devam ediyor ve ülkemize yeni başarılar getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.