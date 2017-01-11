Trakya'da Devam Eden Kar Yağışı 192 Köy Yolunu Ulaşıma Kapadı

Trakya'da 192 köy yoluna yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bölge geçen haftadan bu yana zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

TRAKYA'DA SOĞUK HAVA ARAÇLARI ZORLUYOR

Soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da yaşamı zorlaştırıyor. Trafikte aksamalar ve ulaşımda sıkışmalar meydana geliyor. Sürücülerin pek çoğu sabah araçlarını park ettikleri yerlerden ve eğimli alanlardan çıkaramadı.

KAR YAĞIŞI HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK

Kar yağışlı sistemin hafta sonuna kadar bölgede etkili olması bekleniyor. Belediye işçileri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sınır kapılarına giden yollardaki karları temizliyor.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME 1 GÜN ARA VERDİ

Okulların tatil olduğu kentte Trakya Üniversitesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

