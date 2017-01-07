Soğuk Hava ve Yoğun Sis - Ardahan/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

ARDAHAN:

Soğuk hava

Saçları kırağı tutmuş vatandaşların konuşması

AĞRI:

Sis

Yolda giden araçlar ARDAHAN/AĞRI - Ardahan ve Ağrı'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.