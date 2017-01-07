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Soğuk Hava ve Yoğun Sis - Ardahan/

Soğuk Hava ve Yoğun Sis - Ardahan/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : ARDAHAN: Soğuk hava Saçları kırağı tutmuş vatandaşların konuşması AĞRI: Sis Yolda giden araçlar ARDAHAN/AĞRI - Ardahan ve Ağrı'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk Hava ve Yoğun Sis - Ardahan/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
ARDAHAN:
Soğuk hava
Saçları kırağı tutmuş vatandaşların konuşması
AĞRI:
Sis
Yolda giden araçlar ARDAHAN/AĞRI - Ardahan ve Ağrı'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

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