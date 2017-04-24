Soğuk Hava Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken, ilçede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın tarım ürünlerine zarar verdiğini belirtti.



Akdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genlinde 228 bin dekar tarım arazisinde binlerce kişinin tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ifade etti.



Tosya genelinde mevsim şartlarına uygun olarak her türlü tarım ürününün yetiştirildiğini belirten Akdiken, şunları söyledi:



"Yılda tek ürünün hasat edildiği bölgemizde, her ürün üreticiler için çok büyük önem arz etmektedir. Üreticilerimiz, yıl boyunca bin bir emekle yetiştirdikleri ürünlerin hasadına göre yaşamlarına şekil vermektedir. Alacaklarını ve borçlarını bu döneme göre ayarlayan çiftçilerimiz, havaların erken ısınması sonucu çiçek açan meyve ağaçları için çok endişeleniyordu. Özellikle erkenci çeşitlerden elma, şeftali, erik, badem, armut ve kiraz gibi meyve ağaçları yalancı bahara aldanarak çiçeklenmişti. Yaklaşık 15 gündür etkisini sürdüren soğuk havadan bu meyve ağaçlarının etkilenip etkilenmediğini düşünürken, dün ve bugün etkili olan aşırı soğuk hava ve ara ara da olsa yağan kar yağışı maalesef ürünlerimize çok büyük zarar verdi. Tam olarak zararın boyutunu bilemiyoruz ama bizlere çiftçilerimizin yaptığı müracaatlara bakılırsa zirai dondan etkilenen meyve ağaçlarımızın sayısı oldukça fazla."



Üreticileri tarım sigortası konusunda sürekli uyardıklarını ifade eden Akdiken, Tarım Sigortaları Havuzu üzerinden yapılan sigortalarda primin yaklaşık yüzde 65'inin devlet tarafından ödendiğini hatırlattı.