Soğuk Hava Fındık Üreticisini Üzdü

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaşanan soğuk havanın en çok fındık üreticisini üzdüğünü söyledi.



Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının Karadeniz bölgesinde fındık ürününü olumsuz etkilediğini belirtti.



Bölgede soğuk havanın yüksek kesimlerde kendisini kar yağışı olarak gösterdiğine işaret eden Aydemir, "Fındığın karanfil döneminde böylesine bir soğuk hava ile karşılaşılması üreticimizi üzmüştür. Özellikle yüksek kesimlerden gelen haberler ciddi bir rekolte kaybı olduğuna yönelik." dedi.



Üreticinin mevcut yağışlarla birlikte tarlalarında yeniden oluşmaya başlayan külleme hastalığına karşı önlem alması gerektiğini de vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:



"Külleme mantarının fındık tarlasında yayılmaması için gerekli ilaçlamaların yapılması gerekir. Eğer külleme hastalığı bu ölçüde ilerlemeye devam ederse bu hastalıktan kaynaklı da rekolte kaybı yaşayabilir üreticimiz. Küresel ısınmadan kaynaklı mevsim normallerinin değişmesi fındığımızın uzun dönemde de önündeki en büyük tehlikelerden biridir. Devletimizin en büyük tarımsal ihracat ürünümüz fındığa ve fındık üreticisine sahip çıkması gerekmektedir."