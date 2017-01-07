Soğuk Hava Esnafı Olumsuz Etkiledi

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, kenti etkisi altına soğuk ve yağışlı havanın esnafın işlerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Yılmaz Sanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı halkın evlerinde kalmayı tercih ettiğini belirterek, çarşıya gelen müşteri sayısının çok az olduğunu söyledi.



İşlerin düştüğüne dikkati çeken Sanış şunları kaydetti:



"Kışın en ağır şartlarını yaşıyoruz. Yeni yılla birlikte bir kar yağışı yaşadık. O zaman işlerimiz etkilenmişti. Bugünlerde de çok olumsuz hava koşullarıyla yüz yüzeyiz. Cuma günü başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı Edirne ve Trakya'yı beyaza bürüdü.



Tabi bu olumsuz hava koşulları ticareti vurdu. Yolların buzlu olması ve bazı ilçe köylere ulaşımın kapanması çevre yerlerden gelen müşterilerin gelmesini engelledi. Çarşıya gelen giden insan sayısı çok az. İnşallah hava koşulları en kısa sürede iyileşir ve işler yoluna girer."