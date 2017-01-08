Soğuk En Çok Kuşları Vurdu...

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava en çok hayvanları etkiledi.



Bursa'da vatandaşlar, kuşların soğuktan aç kalmaması için evlerinin önüne ekmek ve yiyecek bıraktı. Onlarca kuş, pencerenin önündeki ekmeklere akın edince ortaya da renkli görüntüler çıktı.



Uzmanlar, sokak hayvanları ve doğadaki hayvanlar için yol kenarlarına ve pencere önlerine yiyecek bırakılması gerektiğine dikkat çekti - BURSA