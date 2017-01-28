Soğuk Duş Aldırılan Yaşlı Adama Fatma Şahin Sahip Çıktı

Gaziantep'te buz gibi havada ve zorla soğuk su ile duş aldırılan yaşlı adama Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı.



Gaziantep'te bir kadın tarafından altını pislettiği gerekçesiyle buz gibi havada soğuk suyla duş aldırılan yaşlı adamın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Sosyal medyada olay olan görüntüler üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşlı adamın bulunarak gereken desteğin verilmesini istedi. 82 yaşındaki Mehmet Keleş'i bulan ekipler, yaşlı adamın kaldığı evi ziyaret etti.



Psikologlar eşliğinde gerçekleşen ziyarette Mehmet Keleş ve ailesi ikna edilerek, yaşlı adam huzur evine gönderildi. Öte yandan yaşlı adamın ailesi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP