Soğuğa Karşı Doğaya 1,65 Ton Yem Bırakıldı

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerde kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar için doğal ortamlara yaklaşık 1,65 ton yem bırakıldı.



Geçen haftaya kadar etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amaçlı yemleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Tekirdağ Av Koruma ve Kontrol ekiplerince yaban hayvanları ve sahipsiz sokak hayvanları için yemleme çalışmaları yapılıyor. Yem bırakma çalışmaları kapsamında, 500 kilogram karma yem, 750 kilogram saman-ot ve 400 kilogram fırın ve manav artığı olmak üzere toplam 1 ton 650 kilogram yem kullanıldı. - TEKİRDAĞ